Galerie potrzebują wsparcia

– Tym bardziej że to drugie pojawiło się niemal z dnia na dzień. Takie chaotyczne działania i rozporządzenia rządzących sprawiają ogromne trudności w organizacji ponownego uruchomienia centrów. Mimo otworzenia wielu sklepów z oczywistych powodów odwiedzalność centrów handlowych nie wróciła do poziomu sprzed zamknięcia i ten stan nieprędko wróci do tego sprzed wybuchu epidemii. Polacy zdają sobie sprawę z sytuacji i nie pojawiają się tłumnie w galeriach. W przypadku jednej z naszych galerii odwiedzalność na początku maja skurczyła się o blisko 40 proc. rok do roku. To ogromna różnica, z którą musimy sobie poradzić – mówi Najgrodzki.