Niewielu czempionów w polskim IT

– Co prawda jest to inna branża, klasyfikowana przez niektórych jako rozrywka, ale w znacznym stopniu korzystająca z nowych technologii do wytworzenia finalnego produktu – podkreśla ekspert Raiffeisena. Zwraca uwagę, że zestawienie z globalnymi graczami wygląda w przypadku CD Projektu całkiem dobrze. Seria „Wiedźmin" zaliczana jest do ścisłej czołówki gier, jakie powstały. Podobne oczekiwania są w przypadku „Cyberpunka", którego inwestorzy porównują do „GTA 5", czyli gry uznawanej za najbardziej dochodowy produkt w historii przemysłu rozrywkowego, jeśli weźmiemy pod uwagę globalne przychody ze sprzedaży.