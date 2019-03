Składki na frankowy fundusz nie przyniosą drastycznej przeceny

– Jednak zakładając, że będzie to tymczasowy koszt, nie będzie to miało dużego wpływu na wartość banków, których dotyczy ustawa. Jej wpływ przy założeniu ograniczania w czasie powinien być traktowany jako jednorazowy koszt. Podobnie jak w 2016 r. wyceny nie zareagowały na pozytywną, sporą, ale jednorazową, transakcję z Visą – mówi Jańczak. Dodaje, że nawet jeśli założymy maksymalną stawkę, płaconą dopóki frankowe portfele się nie spłacą, to strukturalnie i w długim terminie zyskowność banków nie zostanie istotnie zmniejszona. – Choć w średniej perspektywie presja na wyniki oczywiście będzie, to też nie powinna istotnie zmniejszyć wycen. Wartość akcji Millennium zmniejszyłaby się o 0,83 zł, w PKO BP 1,45 zł, w mBanku ok. zł 30 zł, a w Santander Banku Polska ok. 8 zł. To przy założeniu maksymalnej stawki 0,5 proc. kwartalnie i wykorzystania wszystkich środków na konwersję przy założeniu 20-proc. umorzenia długu – szacuje analityk Ipopemy.