Kapitol to miejsce dla artystów rynków

Według wyliczeń portalu Unusual Whales członkowie Kongresu w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2021 r. przeprowadzili łącznie ponad 3,5 tys. transakcji na giełdach. Kupili akcje warte łącznie 290 mln USD, opcje za 140 mln USD oraz innego rodzaju papiery (np. jednostki uczestnictwa w funduszach) za 124 mln USD. Ponadto zainwestowali 500 tys. USD w kryptowaluty. Te rynkowe transakcje były przeprowadzane przez niezwykle aktywną mniejszość. Aż 430 członków Kongresu powstrzymało się bowiem od handlu w tym okresie. Akcjami handlowało natomiast 105 kongresmenów i senatorów, opcjami sześciu, a kryptowalutami pięciu. Do najaktywniejszych inwestorów należał 46-letni Josh Gottheimer, demokratyczny kongresmen z New Jersey. Tylko w pierwszym kwartale 2021 r. przeprowadził 121 transakcji. Znalazł się w gronie 35 członków Kongresu, którzy w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2021 r. osiągnęli lepszą stopę zwrotu niż SPDR S&P 500 ETF, czyli popularny ETF śledzący indeks S&P 500, który w tym okresie wypracował stopę zwrotu wynoszącą 13,6 proc. Tymczasem kongresmeni z obu partii wypracowywali średnio po 14,7 proc., republikańscy senatorowie 13 proc., a senatorowie z Partii Demokratycznej 15,4 proc. Ogólnie więc członkowie Kongresu osiągali całkiem przyzwoite wyniki na rynku. Byli też tacy, którzy wypracowywali na poszczególnych transakcjach stopy zwrotu idące w kilkaset procent.