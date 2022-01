Będzie więcej przejęć wśród budowniczych mieszkań

– Deweloperzy giełdowi jako grupa mocno poprawili sprzedaż w 2021 r., wygrywali ci, którzy mieli co sprzedawać. Jedynie w IV kwartale zanotowano słabsze wyniki sprzedaży, ale to wynikało nie tyle ze spadku zainteresowania nabywców, ile przede wszystkim z bardzo małej oferty, niższej o około 20 proc. rok do roku, i to właśnie podaż będzie kluczem w 2022 r. – mówi Konrad Płochocki, członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich. – Od dłuższego czasu, z powodu dramatycznego braku działek oraz przeciągających się procedur administracyjnych, oferta w największych miastach spada. Prognozujemy, że ten rok branża zakończy niższą liczbą sprzedanych mieszkań na największych rynkach, ale jednocześnie mniejsze rynki powinny pokazać bardzo dobre wyniki. Zatem przy braku terenów do nabycia i z uwagi na walkę o utrzymanie wysokiej oferty coraz więcej podmiotów gotowych jest nabyć całe firmy z bankiem ziemi i z pewnością zobaczymy takie transakcje. W konsolidacji branży w polskich warunkach głównym czynnikiem nie tyle jest synergia i benefity płynące z większej skali działalności, ile chęć pozyskania gruntów lub sposób na wejście na nowe rynki – podsumowuje.