Debiut „Cyberpunk 2077”

Ciekawostką sesji było wyjście standardowego MACD dla WIG20 powyżej poziomu czerwcowego szczytu, na najwyższy poziom od 2009 r. To oczywiście w standardowej interpretacji pozytywny sygnał – prędkość ostatniego ruchu w górę na razie nie słabnie, co sugeruje, że będzie on kontynuowany. Jednak jeśli zadamy zaledwie dwa warunki opisujące obecną sytuację – 1) MACD najwyżej od 4 lat i 2) w ciągu poprzedniego 1,5 roku był najniżej od 6 lat – to w minionym ćwierćwieczu znajdziemy tylko jeden precedens w styczniu 2000, na dwa miesiące przed końcem ówczesnej „internetowej" hossy. Co ciekawe analogia obecnej sytuacji rynkowej związanej z pandemią już dawniej kojarzyła się z zachowaniem rynków pod koniec 1999 i na początku 2000 r., kiedy ceny akcji – głównie „technologicznych" – szły w górę w reakcji na impuls monetarny zaaplikowany przez banki centralne obawiające się potencjalnych negatywnych skutków obaw przed „pluskwą milenijną". Gdy okazała się niegroźna, tę dodatkową płynność, która napędzała spekulacje akcjami, wycofano powodują krach na giełdach. W tej analogii również obecnie, gdy pandemia sama wyczerpie swoje siły, albo zostanie pokonana za pomocą szczepionek, reakcja rynków mogłaby być podobna (na wiosnę?).