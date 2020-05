Co może oznaczać najniższy od 2016 r. odczyt w badaniu AAII

Ciekawostką z czwartku był spadek salda „byków" i „niedźwiedzi" (-29 pkt proc.) w cotygodniowym badania American Association of Individual Investors do najniższego poziomu od lutego 2016 r., a więc od dołka poprzedniej cyklicznej bessy. Na krótką metę sugeruje to, że rozpoczęte w marcu odbicie powinno mieć jeszcze jakiś dalszy ciąg. W dłuższej perspektywie ten odczyt chyba niewiele znaczy z kontrariańskiego punktu widzenia. Jeśli popatrzymy na ekstrema pesymizmu w tym sondażu z okresu trzech poprzednich recesji gospodarczych w USA (1990–1991, 2001 i 2007–2009), to zobaczymy, że w przypadku pierwszej i trzeciej saldo optymistów i pesymistów spadało aż do odpowiednio -54 pkt proc. i -51,35 pkt proc. Dopiero wtedy bessa na rynku akcji się kończyła. Obecny przypadek przypomina bardziej ten z 2001 r., kiedy pomimo recesji w gospodarce i spadku cen akcji indywidualni inwestorzy nie wpadli w jakąś straszną depresję (saldo AAII większe lub równe -20 pkt proc.), co ostrzegało przed wznowieniem spadków w 2002 r. ¶