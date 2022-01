Najsłabszy styczeń w historii Nasdaq?

Do końca stycznia zostały jeszcze trzy sesje i w tym czasie prawie wszystko może się jeszcze zdarzyć, ale gdyby się jednak nie zdarzyło, to styczeń 2022 okaże się na Nasdaq Composite najgorszym styczniem w całej jego 51-letniej historii (obecnie -12,21 proc.). To być może nic nie znaczy, ale dla posiadaczy akcji niepokojące powinno być to, że poprzednio tego typu rekord tego indeksu ustanowiony został w styczniu 2008 i poprzedził późniejsze dalsze globalne załamanie cen akcji wywołane paniką, która zapanowała, gdy we wrześniu 2008 zbankrutował bank inwestycyjny Lehman Brothers. Do tej pory analogii dla 2022 r. można było się próbować dopatrywać w 2011 r. z racji podobieństwa wynikającego z dwuletniej odległości obu lat od dołka bessy na rynku akcji związanej z gospodarczą recesją (marzec 2009 i marzec 2020). W 2011 r. amerykański rynek akcji zaliczył mniej więcej 20-proc. korektę. Szukając kompromisu pomiędzy tymi dwiema analogiami (2022=2011 i 2022=2008), można zauważyć, że w obu przypadkach optymalna była sprzedaż akcji w maju („Sell in May, go away on holiday".