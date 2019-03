NestMedic kończy negocjacje z inwestorem, a kurs rośnie

Oznacza to, że NestMedic może pozyskać 750 tys. zł. Cała firma, notowana na NewConnect, jest wyceniana jest na około 17 mln zł. Strony ustalają jeszcze szczegóły porozumienia, m.in. dotyczące zmian w składzie rady nadzorczej NestMedic i powołania do niej nowego członka reprezentującego Deutsche Balaton. Rozmowy dotyczą też ewentualnego lock-upu dla emitowanych akcji oraz wprowadzenia akcji NestMedic do obrotu na giełdzie w Niemczech.