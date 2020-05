Szybko wyceniono recesję i jeszcze szybciej odbicie

Faktycznie to, co widzieliśmy w marcu, to była bardzo gwałtowna reakcja na znaczne pogorszenie perspektyw wyników znacznej części spółek notowanych na giełdzie w Warszawie. Jednocześnie mieliśmy też jednak bardzo mocną odpowiedź banków centralnych, co z kolei doprowadziło do tego, że nastroje na rynkach trochę się poprawiły. Rynek oczywiście ma to do siebie, że lubi wyprzedzać to, co się dzieje w realnej gospodarce. Można więc powiedzieć, że bardzo szybko wyceniliśmy ogromną recesję i być może jeszcze szybciej wyceniliśmy odbicie gospodarcze. Natomiast faktyczny wpływ koronawirusa na wyniki spółek jest dopiero przed nami. Zajmuję się sektorem bankowym. Część banków opublikowała już wyniki i widać już ten wpływ. Proszę jednak zwrócić uwagę, że część firm pokazuje szacowany wpływ koronawirusa. Dwa tygodnie marca jeszcze nie odbiły się mocno na wynikach, niemniej m.in. banki, które działają na aktywach finansowych, muszą to już teraz uwzględniać w wynikach. I faktycznie to robią.