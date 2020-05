Bez śrubki w pępku

W ofercie dominowały sedany, ale powstała też nietuzinkowa, krótka wersja Opera Coupe, o której dziś mowa. Egzemplarz z 1978 roku proponuje właśnie Stacja Klasyki. To samochód z pierwszej generacji, posiadający charakterystyczne „koła" przytwierdzone na błotnikach jak w przedwojennych autach. Pod maską pracuje widlasta ósemka o pojemności 5,7 litra i mocy 183 KM. Do tego oczywiście automatyczna skrzynia biegów. Jak podkreśla właściciel, powstało tylko 500 egzemplarzy, ten ma numer 363. Ile z nich dotrwało do dziś? Trudno orzec. Na pewno wart jest uwagi i ma potencjał. Cena może zaskakiwać – to tylko 40 000 zł, ale trzeba zaznaczyć, że to jedynie wydatek początkowy, ponieważ temu Cadillacowi przyda się solidna renowacja.