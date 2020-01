Retro jest w cenie. „Cudaki”

Wielkie sportowo-turystyczne coupe. Połączenie kampera z wozem sportowym to pomysł śmiały i nowatorski. Toyota RV-2 zadebiutowała na Tokyo Motor Show w 1972 roku. Najistotniejszą cechą charakterystyczną była przestrzeń bagażowa składająca się z elementów, które można nazwać drzwiami dachowymi. Po ich otwarciu pojazd przekształcał się w kampera z materiałowym dachem, który mógł pomieścić cztery osoby. Wóz zbudowano przy użyciu platformy i podzespołów pochodzących z Toyoty Crown i Toyoty Mark II. Pod maską konceptu znalazł się silnik benzynowy o pojemności 2,6 litra i mocy około 100 KM. Prędkość maksymalna wynosiła około 190 km/h. Tego samochodu jednak nie kupi się nigdzie, bo nie wszedł do seryjnej produkcji, a żaden prototyp nie przetrwał do dziś.