Jan Kolański chce dokupić akcji VRG. Będzie licytacja?

Po tym jak komunikat Ipopema 21 FIZ AN pojawił się w giełdowym serwisie, czyli tuż przed godziną 13-tą, notowania VRG poszły w górę. Gdy przekazujemy ten tekst do publikacji walor VRG kosztuje na giełdzie 2,51 zł, o 3,3 proc. więcej niż we wtorek.