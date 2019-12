Francuzi już nie piją szampana jak kiedyś

Producenci szampana nie maja co liczyć na rychłą poprawę na najważniejszych zagranicznych rynkach. W Wielkiej Brytanii przed każdym spodziewany terminem brexitu tworzono zapasy, by uniknąć kłopotów po wyjściu z Unii. Jeśli wreszcie do tego dojdzie, to eksport rzeczywiści może być utrudniony, a nawet jeśli nie, to handlowcy zechcą najpierw upłynnić zapasy. W USA, na drugim pod względem wielkości rynku eksportowym, wciąż grozi podniesienie ceł o 100 proc. w odpowiedzi na wprowadzenie we Francji podatku cyfrowego, co odczuły takie firmy jak Google czy Amazon. Od początku roku kurs akcji Laurent-Perierre spadł o około 7 proc., podczas gdy główny indeks paryskiej giełdy zyskał w tym okresie 30 proc. Akcje innego dużego producenta Vranken-Pommery Monopole straciły 15 proc., a Lanson-BCC 10 proc.