USA: Dobre dane z rynku pracy

Stopa bezrobocia w USA zmniejszyła się z 4,8 proc. we wrześniu do 4,6 proc. w październiku. Przeciętnie oczekiwano jej spadku do 4,6 proc. Średnia płaca godzinowa powiększyła się natomiast o 0,4 proc. r./r., co było wynikiem nieco gorszym od prognoz.