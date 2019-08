Rynki wschodzące ofiarą globalnej niepewności

W tym kontekście warto wspomnieć, że po dziewięciu latach siły rynków wschodzących (od 2001 r. do 2010 r.), nastąpiło dziewięć lat ich słabości (2010–2019) i właśnie testowana jest hipoteza o powstaniu tych rynków jak Feniks z popiołów. Niestety, mając na uwadze, że długoterminowe trendy ulegają czasami wydłużeniu lub skróceniu w porównaniu ze standardem, to z pewnym opóźnieniem będzie można ocenić, czy ten schemat będzie utrzymany. Z krajowej perspektywy dynamiczny spadek sentymentu inwestorów indywidualnych, mierzony przez SII, i zejście salda sentymentu poniżej zera zdaje się sygnalizować zaawansowaną fazę przeceny. Ponadto historycznie niskie wartości ceny do wartości księgowej dla poszczególnych indeksów zdają się limitować skalę przeceny. Warto również odnotować, iż korelacja WIG20TR w USD z MSCI EM jest utrzymana, co na razie sygnalizuje, iż indeks polskich blue chipów nie jest słabszy od koszyka indeksów rynków wschodzących. Reasumując, zmniejszenie globalnej premii za ryzyko byłoby czynnikiem sprzyjającym rynkom wschodzącym, które aktualnie są ofiarą niepewności. ¶