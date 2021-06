Przepaść generacyjna w oczekiwaniach inflacyjnych

„Ludzie, którzy żyli w okresach wysokiej inflacji przez dłuższy czas mają zwykle wyższe oczekiwania inflacyjne niż osoby, które głównie doświadczały niskiej inflacji. (...) Osoby młode przykładają więcej uwagi do ostatnich danych niż osoby starsze, gdyż niedawne doświadczenia stanowią większą część ich życia. W rezultacie tego różne pokolenia zwykle nie zgadzają się co do przyszłości" – pisali w 2016 r. Ulrike Malmendier i Stefan Nagel, ekonomiści z organizacji NBER.