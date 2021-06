EBC widzi wyższą inflację, nie widzi potrzeby reakcji

W maju inflacja w strefie euro po raz pierwszy od 2018 r. sięgnęła celu EBC na poziomie 2 proc. Ekonomiści z frankfurckiej instytucji uważają jednak, że to przejściowe zjawisko. W świetle ich nowych prognoz inflacja w 2021 r. będzie wynosiła średnio 1,9 proc., a nie 1,5 proc., jak sugerowały marcowe prognozy. Ale już w 2022 r. inflacja wyhamować ma do 1,5 proc. (zamiast do 1,2 proc.), a w 2023 r. wynosić ma 1,4 proc. Ta ostatnia prognoza od marca się nie zmieniła, co Lagarde kilkakrotnie podkreślała dając do zrozumienia, że EBC ma jeszcze wiele do zrobienia, aby przywrócić inflację do celu. Samo ożywienie gospodarcze, bez wsparcia polityki pieniężnej, do tego nie wystarczy, choć będzie silniejsze niż się dotąd wydawało.