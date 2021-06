Australia i Brazylia odrobiły straty po pandemii

Australijski PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 1,8 proc. kw./kw.., gdy średnio prognozowano zwyżkę o 1,5 proc., po wzroście o 3,5 proc. w czwartym kwartale. Licząc rok do roku PKB wzrósł o 1,1 proc. Oznacza to, że jego poziom stał się wyższy niż przed pandemią. Sięgnął on 525,7 mld dolarów australijskich (408,1 mld USD), gdy w dnie recesji wynosił 468,3 mld dolarów australijskich.