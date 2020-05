Chińskie spółki mogą być usuwane z giełd w USA

Ustawa może zostać zastosowana wobec spółek z dowolnego kraju, ale jej autorzy nie kryją tego, że chodzi im przede wszystkim o to, by uderzyć w chińskie firmy. - Chiny są na drodze do dominacji i oszukują na każdym kroku. To fatalne, że dajemy chińskim spółkom możliwość wykorzystywania ciężko pracujących Amerykanów, ludzi, którzy powierzają swoje oszczędności giełdzie. Jest na świecie wiele rynków otwartych dla oszustów, ale Ameryki nie stać, by była jednym z nich - stwierdził republikański senator John Kennedy.