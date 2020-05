Eksperci tną prognozy dla gospodarki Eurolandu

Europejski Bank Centralny (EBC) na posiedzeniu 4 czerwca skieruje kolejne 375 mld euro na program skupu aktywów uruchomiony po to, by ograniczyć skutki gospodarcze pandemii. Podbije to wartość tego programu do 1,13 bln euro. Według ekonomistów Citi polityka pieniężna zostanie maksymalnie wykorzystana przed końcem recesji. Obecnie jej głównym celem jest ułatwienie korzystania z polityki fiskalnej, a można to osiągnąć, zwiększając skup aktywów i przedłużając go na dalsze lata. Ponadto większość ekonomistów uznaje, że EBC powinien pójść śladem Fedu i zacząć skupować obligacje korporacyjne, które utraciły status inwestycyjny.