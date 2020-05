Tencent zyska 20 procent w ciągu roku?

Akcje spółki Tencent zamknęły się w czwartek na giełdzie w Hongkongu na poziomie 430,6 dolarów Hongkongu (HKD). Analitycy Daiwa Capital Markets i Jefferies spodziewają się w ciągu 12 miesięcy, ze ich cena wzrośnie do 515 HKD. Spośród rekomendacji dla akcji Tencent zebranych przez agencję Bloomberga 52 to rekomendacje „kupuj", 4 to „trzymaj" a żadna rekomendacja nie mówi o sprzedawaniu.