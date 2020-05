Rekordowe napływy do złotych ETF

- Na rynku wciąż panuje sceptycyzm. Sądzę, że inwestorzy traktują to (inwestycje w złote ETF –y – red.) jako zabezpieczenie na wypadek cofnięcia się rynku akcji – twierdzi Mohit Bajaj, szef funduszy ETF w Wallach Bet Capital. ETF-y zwykle są wykorzystywane przez inwestorów do kupna i przechowywania złota, podczas gdy kontrakty terminowe i opcje na tym rynku przyciągają inwestorów nastawionych spekulacyjnie. Dlatego, jak podkreśla Bloomberg, obecne napływy do ETF świadczą o zaniepokojeniu inwestorów ryzykiem wzrostu inflacji w perspektywie długoterminowej. W. Z.