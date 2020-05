Chiny nie dotrzymają warunków umowy handlowej

Pandemia koronawirusa spowoduje, że zakup amerykańskich towarów przez Chiny w tym roku będzie znacznie niższy niż uzgodniono w pierwszej fazie umowy handlowej – wynika z prognozy ośrodka analitycznego Center for Strategic and International Studies (CSIS). Może to być pretekst dla Donalda Trumpa do nałożenia kolejnych ceł.