Sprzedaż aut na Wyspach na poziomie powojennym

W kwietniu zarejestrowano w Wielkiej Brytanii zaledwie 4 tys. nowych aut, z czego 70 proc. to były samochody służbowe zamówione jeszcze przed pandemią. Jest to efekt ograniczeń narzuconych, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z tego powodu zamknięto salony samochodowe oraz wstrzymano produkcję w fabrykach. Dla porównania, w kwietniu zeszłego roku zarejestrowano 167 tys. pojazdów.