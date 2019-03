Firmy z Wall Street zarobiły 27 mld USD

Znaczne obniżki podatku od osób prawnych oraz silna amerykańska gospodarka przyczyniły się do wzrostu zysków także całego sektora bankowego. W 2018 r. JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs i Morgan Stanley wypracowały łącznie 120 mld USD zysku. Jak wynika z danych Federalnej Agencji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), cały sektor bankowy zarobił w ubiegłym roku 236,7 mld USD, co było najlepszym rezultatem w historii.