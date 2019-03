Niemiecki przemysł nie może odzyskać formy

Obliczany przez instytut Ifo wskaźnik nastrojów w niemieckim biznesie wzrósł w marcu do 99,6 pkt, z 98,7 pkt w lutym. Ten ostatni odczyt został zrewidowany w górę z 98,5 pkt, a ekonomiści spodziewali się stabilizacji tego wskaźnika na takim mniej więcej poziomie. Indeks Ifo odzwierciedla ocenę bieżącej sytuacji przedsiębiorstw oraz ich oczekiwania na najbliższą przyszłość. W marcu wzrosły obie te składowe. Wskaźnik ocen bieżącej sytuacji zwyżkował do 103,8 pkt, ze 103,6 pkt w lutym, a wskaźnik półrocznych prognoz odbił się do 95,6 pkt, z 94 pkt w lutym.