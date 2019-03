Niemcy: Fatalne dane PMI

- Dekoniunktura w niemieckim przemyśle stała się głębsza a marcowe dane wskazują na przyspieszone spadki produkcji, nowych zamówień i eksportu. Niepewność związana z brexitem i amerykańsko-chińskimi relacjami handlowymi, spowolnienie w branży samochodowej i ogólnie słabszy globalny popyt wciąż mocno ciążą branży przemysłowej, która kurczy się najszybciej od 2012 r. Rynek krajowy pozostaje silny, co jest odzwierciedlane przez presję płacową i silny wzrost w sektorze usług. Pytanie brzmi jednak, czy to wystarczy, by wytrzymać kiepską koniunkturę w przemyśle - twierdzi Phil Smith, ekonomista z IHS Markit, firmy przeprowadzającej sondaże PMI.