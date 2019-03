The Guardian: 3 mln ton plastiku

W przeliczeniu na półlitrowe butelki daje to około 108 mld butelek rocznie, ponad jedną piątą globalnej produkcji, bo szacuje się, że na świecie co roku przybywa około 500 mld plastikowych butelek. Coca-Cola jest jedną z 31 spółek, razem m.in. z Nestle, Marsem i Danone, które ujawniły wielkość produkcji plastikowych opakowań w ramach akcji jawności w tej dziedzinie, co ma pomóc Ellen Mac Arthur Foundation w walce z zanieczyszczeniem środowiska plastikowymi opakowaniami. Te 31 spółek produkuje ich rocznie 8 mln ton. Ale większość ze 150 spółek, które podpisały się pod apelem fundacji w tej sprawie, nie ujawniła takich danych. Są wśród nich między innymi Pepsi Co, H&M, L'Oreal, Walmart, Marks & Spencer i Burberry. Ta ostatnia była ostro krytykowana przed rokiem, gdy wyszło na jaw, że spaliła towary za 28 mln funtów, uznane za podróbki.