W branży ETF darmo wcale nie znaczy tanio

W pierwszym roku funkcjonowania nowego funduszu ETF należącego do Salt Financial inwestorzy otrzymają 50 centów za każdy zainwestowany tysiąc dolarów. Fundusz będzie inwestował w akcje o małej zmienności kursu. Rabat będzie obowiązywał co najmniej do kwietnia 2020, jeśli wcześniej nie uda się pozyskać od inwestorów docelowych 100 milionów dolarów. ETF Salt Financial startuje z poziomu 10 mln dolarów.