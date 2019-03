Ostre starcie-fundusze hedgingowe kontra inwestorzy długoterminowi

Od początku roku inwestorzy zagraniczni w kontrakty terminowe powiązane z japońskimi indeksami Topix i Nikkei 225 zainwestowali 1,48 biliona jenów (13,2 mld dolarów) windując te wskaźniki w górę. Jednocześnie jednak do 22 lutego na rynku kasowym pozbyli się oni akcji o wartości 785 miliardów jenów. W 2018 gracze zagraniczni byli sprzedawcami netto zarówno kontraktów jak i akcji, wskazują dane Japan Exchange Group. - Rozgrywany jest trochę ryzykowny scenariusz – zauważa Norihiro Fujito, główny strateg inwestycyjny Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities w Tokio. Podkreśla on, że zagranica kupuje głównie kontrakty. Tymi kupującymi są fundusze hedgingowe o krótkoterminowym horyzoncie, podczas gdy inwestorzy długoterminowi - jak fundusze emerytalne i inwestycyjne wciąż sprzedają. Oznacza to, jak przekonuje Fujito, że strona kupująca jest „krucha".