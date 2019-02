USA: PKB wzrósł o 2,6 proc.

Dane za czwarty kwartał są wstępne. Ich publikacja opóźniła się o kilka tygodni w związku z tzw. zamknięciem rządu w USA, czyli okresem odcięcia finansowania dla części administracji federalnej. To dane annualizowane. Licząc kwartał do kwartału amerykański PKB wzrósł o 0,65 proc. Więc o ile wzrost gospodarczy w USA zwolnił w końcówce 2018 r., to wciąż był szybszy niż np. w Polsce (0,5 proc. kw./kw.), Wielkiej Brytanii (0,2 proc. kw./kw.) czy w Niemczech (0 proc. kw./kw.). Ze wstępnych danych wynika, że wzrost konsumpcji wyniósł w czwartym kwartale 2,8 proc. a wydatki kapitałowe spółek skoczyły aż o 7 proc.