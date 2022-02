Ameryka coraz mocniej zadłużona

– Dług wynoszący 30 bln USD powinien być dzwonkiem alarmowym dla ustawodawców, którzy sądzą, że mogą wiecznie zapożyczać kraj bez żadnych konsekwencji. Przy inflacji najwyższej od 40 lat i dużych deficytach planowanych na przyszłość, nadszedł czas, by zacząć się martwić o to, jak doprowadzić do porządku nasze finanse publiczne – twierdzi Maya MacGuineas, szefowa Komitetu na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego (CRFB).