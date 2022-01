Chiny stabilizują rynek

Rosnąca liczba analityków przeważała w tym roku krajowe akcje, powołując się na poluzowanie polityki pieniężnej i mniej obaw regulacyjnych. Mimo to obawy związane z rozwojem Chin i niepokojem na rynku nieruchomości podają w wątpliwość szybką zmianę sytuacji. Obietnice funduszy powierniczych – które również zostały złożone podczas kryzysu z początku ubiegłego roku i tego na początku pandemicznej wyprzedaży w 2020 r. – zazwyczaj pomagały wzmocnić rynek. Obiecany zakup tym razem wynosi co najmniej 1 miliard juanów (157 milionów dolarów). Mimo to zagranica pozbywała się chińskich akcji drugi dzień, sprzedając walory o wartości około 12,5 miliarda juanów. Piątkowy spadek przyniósł straty w tym roku do ponad 7,6 proc., co również było częścią szerszej, globalnej wyprzedaży. Około 72 proc. spółek notowanych na indeksie CSI 300 znajduje się teraz poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, najwięcej od kwietnia 2020 r. Na razie inwestorzy mają powody, by zachować ostrożność. Rynki osiągnęły wieloletnie maksima przed przerwą w zeszłym roku, tylko po to, by zobaczyć szybki spadek, gdy powróciły obawy przed niebotycznymi wycenami.