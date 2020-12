Hossa z opcją na korektę

Pierwszym wstępnym sygnałem dojrzewania rynku do korekty mogą być wyśrubowane poziomy części wskaźników nastrojów rynkowych. Nasz autorski barometr dla Wall Street już w ubiegłym tygodniu wkroczył do umownej strefy silnego optymizmu. Z kolei spośród trzynastu wskaźników monitorowanych przez Goldman Sachs cztery są już maksymalnie odchylone w stronę „risk-on" (apetyt na ryzyko), a cztery kolejne są już bardzo blisko. Oczywiście proces dochodzenia do punktu kulminacyjnego może jeszcze potrwać.