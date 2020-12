Ciąg dalszy niezdecydowania na rynku akcji

Dzisiejsza sesja w Europie zakończyła się mieszanie, początkowo przeważali sprzedający, jednak w drugiej połowie dnia "pałeczkę" przejęli kupujący. Niemiecki indeks giełdowy zamknął się dziś na symbolicznym plusie wynoszącym niecałe 0,1%, z kolei londyński FTSE100 zyskał 0,05%. Pod kreską znalazł się z kolei francuski CAC40, który przecenił się 0,23%. Większą przecenę widać był w Hiszpanii, gdzie IBEX35 stracił 0,6%. W czwartek i piątek będzie miał miejsce szczyt UE, co może mieć wpływ na zachowanie głównych indeksów na Starym Kontynencie. Przypomnijmy, że wciąż nie ma porozumienia co do budżetu UE, jak i pakietu pomocowego.