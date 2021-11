Bez fajerwerków na początku tygodnia

Mimo iż Fed wreszcie ogłosił wyczekiwany taper, czyli ograniczanie programu skupu aktywów, tak w żaden sposób nie wpłynęło to na pogorszenie nastrojów na światowym rynku akcji (ponieważ taki krok był oczekiwany przez rynek). Wręcz przeciwnie, mogliśmy obserwować kolejne rekordy na indeksach w USA, przy czym ruch w górę był wspierany utrzymaniem stanowiska prezesa Fed, co do terminu podwyżek stóp procentowych. Zdaniem Powella, należy się aktualnie skupić na taperingu, a na podwyżki jest jeszcze za wcześnie.