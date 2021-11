Wzrosty na rynku akcji przed jutrzejszą decyzją Fed

Szczególnie dobrze widoczne to jest na przykładzie amerykańskich indeksów giełdowych, które zakończyły wczorajszą sesję wyżej, ustanawiając kolejne nowe rekordy. Jeśli chodzi z kolei o dzisiejszy handel w Europie, ten przebiega w mieszanych nastrojach, co ma związek z cofnięciem na rynku chińskim, gdzie ponownie zaczęto obawiać się negatywnego wpływu koronawirusa (w Chinach zostało zamkniętych kilkanaście szkół). Niemniej główne indeksy ze Starego Kontynentu radzą sobie całkiem nieźle, szczególnie niemiecki DAX, który rośnie dziś około 0,8% i niewiele brakuje mu już (mniej niż 100 pkt.) do wyznaczenia nowych maksimów wszech czasów! Niewykluczone więc, że jeśli pozytywny sentyment utrzyma się na sesji amerykańskiej, a nic nie wskazuje na to aby miało być inaczej, to jutro DAX będzie miał szansę na ustanowienie nowych rekordów. Patrząc na inne główne indeksy ze Starego Kontynentu, francuski CAC40 rośnie 0,45%, podczas gdy londyński FTSE100 pozostaje w tyle i traci 0,25%. Z kolei nasz polski WIG20 rośnie dziś 0,2% i stara utrzymać się powyżej wsparcia przy poziomie 2400 pkt, które wydaje się kluczowe w krótkim terminie. Dla spółek z GPW istotna będzie także jutrzejsza decyzja RPP w sprawie stóp procentowych. Konsensus rynkowy zakłada podwyżkę głównej stopy o 50 punktów bazowych do 1%.