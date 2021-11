Średniaki na szczycie

Wtorkowa sesja w Warszawie rozpoczęła się od nieznacznej przewagi byków. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że była to dobra zapowiedź tego co miało się dziać się w kolejnych fragmentach sesji. A działo się w zasadzie niewiele. WIG20 raz nieznacznie był nad kreską, by po chwili znaleźć się na nieznacznym minusie. Tak mniej więcej wyglądała cała sesja. W tym kontekście nie powinien dziwić ostateczny wynik indeksu WIG20. Zyskał on symboliczne 0,1 proc. Wynik ten stawia nas w środku europejskiej stawki. We wtorek dobrze radził sobie chociażby niemiecki DAX czy też węgierski BUX, które zyskiwały około 1 proc. Na drugim biegunie był rosyjski RTS, który tracił w ciągu dna około 1 proc.