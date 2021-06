Przewaga sprzedających na starcie

Na rynku walut złoty znów traci na wartości, do 3,68 zł za dolara oraz 4,47 zł za euro. Przypomnijmy, że w środę na posiedzeniu RPP zgodnie z oczekiwaniami nie doszło do podwyżek stóp procentowych, co zdaniem ekspertów wpisuje się w globalne uspokojenie obaw inflacyjnych i zachowania rynku długu w ostatnim czasie. "Brak działań w tym momencie oznacza prawdopodobnie, że do zacieśnienia polityki monetarnej nie dojdzie w tej kadencji Rady, o ile rzeczywiście w maju zobaczyliśmy szczyt inflacji" - komentuje Kamil Cisowski z DI Xelion. Z rana zniżkuje złoto, do 1881 dolarów za uncję.