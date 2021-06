Fałszywa, poranna próba?

Na azjatyckich parkietach zmienność pozostaje na dotychczasowych poziomach. Z jednej strony tokijski Nikkei225 rośnie o około pół procent, jednakże środowe maksima znajdują się poniżej lokalnych oporów. Drugiej zaś kluczowy indeks w Szanghaju spada o -0.8%, ale nadal konsoliduje się wewnątrz lokalnego horyzontu. Na wykresie Shanghai Composite Index pojawiła się formacja flagi. Struktura ta, w przypadku korzystnego wybicia się cen górą, mogłaby okazać się pomocna w zaatakowaniu tegorocznych szczytów. Na uwagę zasługuje koreański KOSPI. Indeks ten jest już o krok od wybicia historycznych szczytów. Dzisiaj bykom z Seulu udało się jedynie poprawić lokalne maksima, jednakże do majowego szczytu jest jeszcze trochę miejsca. Jak na razie momentum sprzyja dalszej zwyżce, zaś ryzyko związane z kilkutygodniową formacją G&R przestało już istnieć. Nadal jednak kluczowym problemem dla byków pozostaje spadająca gwiazda z początku roku. Jej sufit 3266 już raz powstrzymało byki w kontynuacji hossy. Brak zdecydowania azjatyckich byków, może wynikać z wczorajszego wyhamowania S&P500 pod historycznym szczytem. Benchmark szerokiego ponownie rynku dotarł w okolice 4238, jednakże majowe szczyty okazały się zbyt trudną przeszkodą do pokonania. Wprawdzie wtorkowa porażka byków nie musi jeszcze nic złego oznaczać, jednakże spadająca gwiazda na podwójnym szczycie może stanowić pretekst do realizacji zysków. Podobna formacja (spadająca gwiazda) pojawiła się na wykresie niemieckiej Xetry, Po kilku dniach konsolidacji, DAX wyłamał historyczne maksima. Jednakże zamiast kontynuacji wzrostów, pojawiła się realizacja zysków. Wprawdzie sygnały techniczne jak na razie zachęcają do wzrostów, jednakże po wczorajszej sesji rosną obawy związane z ewentualną pułapką hossy. O takowej będzie można mówić, jeżeli w najbliższych dniach DAX zamknie się poniżej 15350 punktów. Do tej wysokości byki z Deutsche Boerse nadal mają przewagę. Ciekawie od strony technicznej prezentuje się WIG20. Po wyłamaniu linii bessy i ucieczce indeksu nad poziom 2200 punktów, tempo wzrostów wyhamowało. Na dziennym wykresie zaczęły pojawiać się formacje zatrzymania. Po poniedziałkowej szpulce, wczoraj uformowała się świeczka z długim, górnym cieniem. Jej wątły korpus (a raczej jego brak) wskazuje na wyrównanie popytu i podaży. Jednakże wydźwięk wtorkowej formacji, w połączeniu z utrzymującym się wykupieniem (RSI > 70pkt), stanowi ostrzeżenie o możliwej korekcie. Interesująco przedstawia się złoty. Polska waluta, mierzona benchmarkiem PLN_Index, znalazła się na najwyższych poziomach w tym roku. We wtorek doszło do naruszenia górnego ograniczenia trójkąta. W przypadku kontynuacji wzrostów, będzie można mówić o wybiciu się PLN_Index z długoterminowej konsolidacji. Posiłkując się geometrią rynku oraz właściwościami trójkąta, celem dla byków mogłyby okazać się szczyty z okresu 2017-2018r. Na uwagę zasługuje druga linia GPW. Średnie spółki jak na razie pozostają w centrum zainteresowania inwestorów, jednakże tempo wzrostów w ostatnich dniach nieco zmalało. Może mieć to związek z obecnością długoterminowego oporu na wysokości 5085 punktów. Już sama psychologiczna wartość poziomu 5000 może okazać się przeszkodą, której pokonanie wymusza wcześniejszy odpoczynek byków. Utrzymujące się wykupienie nie sprzyja dalszym wzrostom, jednakże kluczowe wsparcie na ten tydzień 4705 jak na razie pozostaje utrzymane.