Gdzie jest GPW?

W rozbiciu na poszczególne spółki trzeba wskazać, że oprócz dobrego zachowania tzw. FAANG-ów to z grona nieco mniej znanych spółek wiele już dawno ustanowiło nowe rekordy i „zapomniało" o marcowym krachu. A jak jest na GPW? Patrząc przez pryzmat tylko indeksów, może się wydawać, że cały rynek raczej dość wolno podnosi się z dołka, a relatywnie dobrze wygląda sWIG80, który po środowej sesji także wyszedł na plus, licząc od początku roku. Szukając w kraju spółek podobnych do amerykańskich technologicznych, na pierwszy plan wysuwają się dwie grupy, tj. producenci gier oraz spółki informatyczne. WIG.GAMES notuje nowe rekordy i już dawno przekroczył lutowy szczyt. Od początku roku, pomimo marcowych spadków, zyskał 60 proc.! Pamiętajmy jednak, że kluczowy jest dobór spółek. Dla przykładu CD Projekt zyskał 40 proc., Ten Square Games 152 proc., ale już np. CI Games stracił 5 proc. Powody do zadowolenia mogą mieć także inwestorzy w spółkach informatycznych. WIG-informatyka także przebił już lutowe szczyty, a od początku roku zyskał 16 proc. Część spółek jest już na nowych tegorocznych szczytach, np. Asseco Polska (+10 proc.), Livechat (+44 proc.), Asseco SEE (+45 proc.) czy Datawalk (+41 proc.). Część spółek co prawda od początku roku jest już na plusie, ale nie odrobiła całości strat, np. Comarch (+8 proc.), Asseco BS (+27 proc.), PGS Software (+2 proc.). Niestety, niektóre firmy są nadal na minusie, np. Atende (-7 proc.), Ailleron (-25 proc.). ¶