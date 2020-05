Optymizm nie opuszcza rynku

Z drugiej strony mamy coraz lepsze dane napływające z Chin. Wzrasta sprzedaż, przede wszystkim pod względem sektora samochodowego. Okazuje się, że w kwietniu sprzedano ok. 1,5 mln samochodów, co wynosi mniej więcej tyle co rok wcześniej. To wyraźna poprawa względem początku roku. Warto jednak pamiętać (wierząc oficjalnym danym), że Chiny miały znacząco mniej przypadków niż w USA, czy w wielu państwach Europy. Dodatkowo inwestorzy powinny być uważni z tego względu, że w Chinach doszło do kolejnego zamknięcia dużego regionu zamieszkanego przez ok. 100 mln osób. To może prowadzić do kolejnego zachwiania danych z maja.