Trump ponownie obwinia Chiny za pandemię, kapitał ucieka z rynku akcji

Od początku dzisiejszej sesji możemy obserwować gorsze nastroje na rynku akcji. Główne indeksy giełdowe w Europie rozpoczęły dzień od spadków, a pomimo próby odbicia, to sprzedający mieli dziś przewagę. Indeksy są dołowane przez obawy co do kolejnej fali zakażeń oraz przez gasnące nadzieje co do szybkiego powrotu gospodarki do stanu sprzed wybuchu pandemii.