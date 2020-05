Powrót byków i atak na 1600 pkt

Kolejne słabsze informacje z amerykańskiego rynku pracy (tygodniowy wzrost wniosków o zasiłek o 3,17 mln vs. konsensus na poziomie 3,0 mln), gorsza od oczekiwań francuska produkcja przemysłowa (-16,2% m/m vs. konsensus -12,7% m/m) czy włoska sprzedaż detaliczna (-20,5% m/m vs. konsensus -14,9% m/m) nie robiły na rynku najmniejszego wrażenia, pozostajemy w fazie całkowitego uodpornienia giełd na dane makro. Bank Anglii zasugerował, że może zwiększyć skalę stymulacji monetarnej, a Bank Norwegii nieoczekiwanie zmniejszył stopy procentowe do zera. Główne indeksy europejskie notowały zwyżki od 0,5% (FTSE MiB, bardzo słabe zachowanie akcji banków) do 1,4% (DAX, FTSE100). GPW poważne trudności przeżywała w pierwszych godzinach handlu, ale WIG20 zyskał finalnie 1,2%, mWIG40 0,6%, a sWIG80 0,4%. Niemal czteroprocentową zwyżkę odnotował Orlen, a ponad trzyprocentową PZU.