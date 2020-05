Wirus nie spowalnia, ale pojawiają się gospodarcze nadzieje

Wczorajszy dzień przyniósł wzrost nowych przypadków koronawirusa o 95 tys. To jeden z największych przyrostów od początku epidemii. Liczba wszystkich przypadków zbliża się już do 3 milionów, choć aktywnych ze względu na wyleczenia oraz śmierci jest ok. 2,2 mln. Do godziny 18 liczba nowych przypadków dzisiejszego dnia wynosiła ok. 40 tys. na całym świecie, ale liczba ta z pewnością znacząco wzrośnie po kolejnych raportach z USA czy niektórych kluczowych ognisk koronawirusa w Europie. Jeżeli tak silny przyrost jak wczoraj był odosobnionym przypadkiem, to inwestorzy na razie nie mają dużych powodów do obaw.