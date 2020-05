Byki znowu mają pod górkę

W trakcie wczorajszej sesji, przez długi czas wydawało się, że byki są na najlepszej drodze do tego, aby zakończyć dzień zwycięstwem. Ostatecznie tak się jednak nie stało. WIG20 stracił 0,1 proc., co było sporym rozczarowaniem nie tylko patrząc przez pryzmat tego co działo się w ciągu dnia. Nasz rynek okazał się jednym z najsłabszych w Europie. Czy dzisiaj popyt zrewanżuje się za tę porażkę?