Czy byki w końcu się odegrają?

Niezdecydowanie było cechą charakterystyczną pierwszej w tym tygodniu sesji na Wall Street. Indeksy zaliczyły symboliczne spadki, co raczej nie dziwi w kontekście braku impulsów do bardziej zdecydowanych ruchów. Najważniejsze tematy którymi żyje rynek to nadal kwestia rozmów handlowych między Stanami Zjednoczonymi,a Chinami, czy też kondycja światowej gospodarki.