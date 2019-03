Blue chips z nowym dołkiem, maluchy z nowym szczytem

Podczas czwartkowej sesji oczy całego rynku skierowane były na Frankfurt. Inwestorzy czekali bowiem na decyzję Europejskiego Banku Centralnego dotyczącą stóp procentowych i na projekcje makroekonomiczne. A że te ostatnie poznaliśmy dopiero po 14.30, to przez pięć godzin sesji na GPW w zasadzie niewiele się działo. Indeksy poruszały się horyzontalnie, przy czym WIG20 na minusie, a mWIG40 i sWIG80 na lekkim plusie lub przy poprzednim zamknięciu. Po wspomnianej godzinie rynki dostały garść informacji, z których przekaz był dość jasny – gospodarka strefy euro słabnie (prognozy zrewidowano w dół), więc trzeba jej pomóc (nowa transza pożyczek TLTRO i stopy bez zmian). To wyraźnie nie spodobało się inwestorom, bo giełdowe parkiety od razu się zaczerwieniły. WIG20 spadał w porywach o 0,9 proc. do 2305 pkt. To oznacza niestety, że pogłębił lutowy dołek, a trwająca od lutego słabość zaczyna przybierać formę krótkoterminowego trendu spadkowego. Oliwy do ognia dolała jeszcze Wall Street, bowiem za oceanem sesja też zaczęła się mocno pod kreską – S&P500 tracił po godzinie 0,7 proc., a Nasdaq 0,8 proc. Odporne na te niedźwiedzie impulsy były tylko indeksy w Bułgarii, Estonii i Łotwie.