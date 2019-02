Blue chips słabsze od misiów

W ostatniej fazie sesji osłabły też misie. Indeksy mWIG40 i sWIG80 zakończyły środową sesję spadkami odpowiednio o 0,1 proc. i 0,2 proc. W porównaniu do blue chips do to zmiany kosmetyczne, pokazujące, że małe i średnie spółki wracają do łask inwestorów. W portfelu mWIG40 ponad 3 proc. zyskały Amica, Dino Polska i Budimex, a wśród maluchów liderami były Rafako, Mennica i Asbis, ze zwyżkami przekraczającymi 6 proc. Na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazły się w środę cztery spółki (w tym m. in. Lotos). Analogiczne minimum także wyznaczyły cztery podmioty (m. in. Dębica). Wartość obrotów na warszawskim parkiecie sięgnęła 787 mln zł.